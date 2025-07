Ragusani nel mondo, premio speciale per l’intellettuale Domenico Pisana

Società

Sarà celebrato uno dei più raffinati ambasciatori della cultura iblea nel mondo

Un premio speciale, per un’edizione speciale. In occasione del trentennale del Premio “Ragusani nel Mondo”, che si svolgerà il 26 e 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa, viene celebrato uno dei più raffinati ambasciatori della cultura iblea nel mondo: Domenico Pisana (nella foto), poeta, critico letterario, teologo e infaticabile animatore culturale. Nato a Modica nel 1958, Pisana ha fatto della parola — scritta, parlata e pensata — il centro della sua lunga attività, coniugando sapienza umanistica, rigore etico e passione civile. Laureato in Teologia Morale con un dottorato all’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense, ha insegnato per quarant’anni nelle scuole, formando generazioni di studenti. Ma è nel campo della promozione culturale che ha lasciato un segno profondo.Fondatore e presidente del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo” di Modica, oggi giunto al ventennale, è autore di un’impressionante produzione: 11 raccolte poetiche, 13 testi di critica letteraria, altrettanti di taglio etico-teologico, saggi storici, manuali didattici e oltre 30 premi ricevuti tra Italia e mondo.