Ragusani nel mondo, riconoscimento speciale a un’impresa del territorio

Società

E' Argo Software una delle realtà aziendali più rappresentative e innovative dell'area iblea

Anche quest’anno ci sarà un riconoscimento speciale dedicato ad un’impresa del territorio che è riuscita ad eccellere in ambito nazionale. E’ il caso del premio che sarà conferito ad Argo Software (nella foto Lorenzo Lo Presti), una delle realtà aziendali più rappresentative e innovative del territorio ragusano. Fondata nel 1990, Argo Software è un’azienda ragusana che ha rivoluzionato il settore informatico scolastico in Italia. Specializzata nella progettazione, produzione, assistenza e commercializzazione di soluzioni tecnologiche avanzate, Argo Software si è imposta come leader nella creazione di sistemi gestionali per il mondo della scuola.Il sistema Argo rappresenta oggi la soluzione informatica più avanzata per tecnologia, funzionalità, semplicità d’uso e ineguagliato rapporto qualità/prezzo, utilizzata quotidianamente da oltre 4500 scuole e 400 mila docenti in tutta Italia, con 3 milioni di accessi da parte di utenti famigliari al Registro Elettronico didUP.L’obiettivo principale dell’azienda, sin dalla sua nascita, è stato quello di realizzare software di alta qualità: ergonomici, affidabili e semplici da usare, offrendo alle scuole un servizio eccellente attraverso consulenti altamente motivati e formati per supportare tutto il personale scolastico. Questo impegno ha permesso ad Argo Software di distinguersi, ottenendo numerosi progetti per l’attuazione delle misure del PNRR e del Piano Nazionale Scuola Digitale.L’azienda offre una gamma completa di soluzioni cloud progettate per migliorare l’efficienza della gestione scolastica e promuovere l’apprendimento digitale dei docenti attraverso corsi su temi di grande attualità come inclusione, comunicazione e cyberbullismo. La piattaforma Campus Argo, dedicata alla formazione dei docenti, propone corsi multimediali e interattivi in modalità e-learning, consentendo una formazione efficace e diffusa senza costi aggiuntivi per gli insegnanti. Con 83 dipendenti in sede e oltre 150 collaboratori nelle concessionarie distribuite sul territorio nazionale, Argo Software supporta quotidianamente gli operatori scolastici nell’uso ottimale dei propri software e nell’interpretazione delle normative.Argo Software, fiore all’occhiello dell’imprenditoria iblea, è stata la prima azienda a rivoluzionare gli strumenti informatici nella scuola, divenendo oggi il punto di riferimento per tutti i produttori di software scolastico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA