Ragusani nel mondo, sarà premiato anche Andrea Russo

Originario del territorio ibleo, oggi è una figura di riferimento a livello nazionale nel settore immobiliare

Saranno tre i riconoscimenti riservati alla sezione “Aziende” in occasione della 30ᵃ edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio 2025. Tra i premiati ci sarà Andrea Russo (nella foto), originario del territorio ibleo e oggi figura di riferimento a livello nazionale nel settore immobiliare, dove si distingue per la capacità di coniugare visione strategica, etica professionale e forte legame con la propria terra. Con oltre vent’anni di esperienza, Andrea Russo ha costruito una carriera esemplare iniziata nel 2001, proprio all’interno di un’agenzia immobiliare, dove ha da subito messo in luce il suo talento per la gestione delle risorse umane e la creazione di modelli di business replicabili. In breve tempo, grazie a una naturale predisposizione alla leadership e a una solida visione imprenditoriale, ha assunto incarichi di responsabilità sempre crescenti, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento di diverse agenzie immobiliari.

La sua crescita professionale si arricchisce poi con importanti esperienze in realtà come Nomisma S.p.A. e Medio Tempo R.E. S.p.A., dove ha potuto affinare le sue competenze manageriali nella valutazione e gestione di asset immobiliari su larga scala, operando con successo in contesti altamente competitivi. Non solo Italia: il suo approccio al lavoro si è aperto a una dimensione internazionale, con significative esperienze in Europa e negli Emirati Arabi, che gli hanno permesso di adottare e diffondere metodologie operative innovative e visioni di respiro globale.