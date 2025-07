Ragusani nel mondo, sarà premiato anche Lorenzo Guardiano

Attualità

Egittologo, docente universitario e pianista, è professore a contratto presso l'Università degli studi di Milano

Un giovane studioso che ha saputo unire la passione per la ricerca scientifica e per l’arte in un percorso straordinario. Lorenzo Guardiano (nella foto), nato a Ragusa nel 1994, sarà uno dei protagonisti della nuova sezione “Giovani” del Premio Ragusani nel Mondo, la cui 30ª edizione si terrà il 26 e 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa, con la premiazione della sezione dedicata ai talenti under 35 nella serata di domenica 27 luglio.