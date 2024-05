Randagi a Ragusa, i Giovani democratici: “Situazione sempre più complicata”

Attualità

Chiesto di monitorare tutte le aree in cui si registrano difficoltà sulla scorta delle segnalazioni provenienti dai residenti

“Ci giungono numerose segnalazioni da parte della cittadinanza della presenza massiccia di branchi di cani in diverse zone della città e più precisamente: in zona Viale dei Platani, e più precisamente zona Geometra, si aggirano due cani di grossa statura che creano pericolo anche alla circolazione stradale. Inoltre, all’altezza di Villa Boscarino, circa una settimana fa, è stato visto un branco di quattro, cinque cani che si aggiravano indisturbati. In via Ettore Fieramosca, invece, la presenza all’interno della rotatoria, una cucciolata di cani. Già nei mesi scorsi vi erano state diverse lamentele seguite da diverse segnalazioni da parte dei cittadini con fulcro del problema altre zone (come via Irlanda, via Sant’Agostino), adesso pare che il fenomeno si sia spostato anche in altre parti della città, con conseguente possibile valutazione che vi sia stato un intervento poco incisivo del sindaco e della sua squadra assessoriale”. E’ quanto afferma Federico Martorana della segreteria dei Giovani Democratici.