Rapina a Scicli, Confcommercio: “Cresce la preoccupazione tra gli operatori del comparto”

Attualità

"Episodi sempre più spiacevoli in città, è arrivato il momento di alzare l'asticella per fermare ciò che non va"

“Cresce la preoccupazione per l’ennesimo episodio che vede operatori commerciali vittime di eventi delittuosi. E’ il caso della rapina che si è consumata questa mattina in pieno centro storico, in danno dei titolari della gioielleria Pina Oro di via Duca D’Aosta, a due passi dal palazzo municipale. Un’azione eclatante e, per questo motivo, preoccupante. Riteniamo che a questo punto tutto possa accadere ed è necessario che la questione possa essere affrontata il più possibile di petto. Naturalmente la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai titolari della gioielleria per il trauma subito”. Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino (nella foto), che invita le autorità competenti a potenziare ulteriormente la già meritoria azione di monitoraggio attuata.