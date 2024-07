Rapina a Scicli in pieno centro storico, presa di mira una gioielleria

Attualità

Sembra che i malviventi fossero incappucciati, sebbene non armati. Portati via alcuni monili. Danno in fase di quantificazione. Allarme ordine pubblico sempre più elevato in città

Rapina questa mattina a Scicli, in pieno centro storico. Presa di mira la gioielleria Pina Oro di via Duca D’Aosta, proprio accanto al palazzo Beneventano, a due passi dal Comune. Due persone incappucciate sarebbero entrate all’interno del locale per cercare di arraffare pochi monili dopo avere chiesto di accedere alla cassaforte. Sarebbero fuggiti poi a piedi per le vie circostanti. Sembra che i danni non siano ingenti e che, addirittura, i due se ne siano tornati indietro a mani vuote. I due, a quanto pare, cercavano solo denaro. La gioielliera era da poco arrivata in negozio e la porta d’ingresso era ancora aperta. I carabinieri della locale Tenenza hanno già acquisito le registrazioni delle telecamere installate nel tratto tra via Nazionale e via Duca degli Abruzzi per individuare i due malviventi che hanno spintonato a terra la donna, hanno rovistato all’interno della cassa alla ricerca di denaro e hanno buttato a terra gli oggetti che si trovavano sul bancone della gioielleria. Non trovando soldi sono fuggiti e si sarebbero dileguati per via San Matteo. Resta preoccupante, e molto, l’eclatanza del gesto anche se i rapinatori sembra che non fossero armati. Questo episodio si unisce agli altri che si sono succeduti di recente e che fanno alzare, e di parecchio, l’asticella sul fronte dell’ordine pubblico in città. Situazione per cui, tra l’altro, è stato convocato un consiglio comunale aperto per il 10 luglio.

