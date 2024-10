Rapporto Ecosistema urbano, Ragusa settima città del Sud

Attualità

Le rilevazioni di Legambiente e Ambiente Italia. L'assessore D'Asta: "E' la fotografia di una realtà urbana che si dà da fare per migliorarsi nonostante le difficoltà"

“Nel contesto purtroppo ancora difficile del Meridione, emergere. È ormai un’abitudine per Ragusa – afferma il sindaco Peppe Cassì – confermata anche dall’ultimo “Ecosistema urbano”, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia che prende in esame 5 macroambiti (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente) e 20 parametri ecologici delle 106 città capoluogo.

In una classifica dominata dalle città del Nord Italia, Ragusa si pone al 69° posto, guadagnando 18 posizioni e piazzandosi come settimana al Sud. Migliora la situazione per ciò che riguarda dispersione idrica, trasporto pubblico, piste ciclabili, alberi, pm10, mentre calano i valori di raccolta differenziata (al 70,8%, 39esima in Italia con un calo dello 0,04%), tasso di motorizzazione, ztl e verde totale”.