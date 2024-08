Recrudescenza di furti ai danni delle attività artigianali e commerciali della provincia di Ragusa, la Cna: “Siamo preoccupati”

Attualità

Santocono e Caccamo: "Troppe difficoltà per gli operatori economici anche a causa di questi fenomeni di microcriminalità. Occorre intervenire"

La Cna territoriale di Ragusa esprime la propria preoccupazione per la recrudescenza di furti che, nel periodo estivo, stanno interessando anche numerose attività commerciali e artigianali. Per questo l’associazione di categoria rivolge un appello alla prefettura affinché possa predisporre, nell’ambito del dispositivo di coordinamento delle forze dell’ordine lungo l’area provinciale, un impiego maggiore di uomini e mezzi a tutela delle attività imprenditoriali.