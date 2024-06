Recupero smaltimento del gesso, sottoscritta convenzione tra Libero consorzio comunale di Ragusa, Comuni del territorio e associazioni di categoria

Attualità

La commissaria straordinaria Valenti: "Un altro tassello del vasto piano di interventi programmati per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti"

Recupero e smaltimento del gesso, sottoscritta la convenzione (nella foto) tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Comuni del territorio e associazioni di categoria.

“Si tratta di un ulteriore tassello del vasto piano di interventi programmati e avviati dalla Provincia per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio e puntare ad un sistema circolare di riciclo e smaltimento dei materiali che produciamo”, dichiara la commissaria straordinaria Patrizia Valenti. “Il gesso è uno dei fattori inquinanti che rende maggiormente difficoltoso lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai cantieri edili. Deve essere smaltito in maniera specifica e, proprio per venire incontro alle esigenze delle imprese artigiane ed edili, abbiamo predisposto una convenzione che delinei un iter specifico da seguire”, prosegue.

A sottoscrivere la convenzione i Comuni di Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa e Vittoria e l’Ance Ragusa. Aveva già aderito la Cna territoriale di Ragusa.

Secondo quanto condiviso, la gestione dei rifiuti in gesso e cartongesso prodotti nei cantieri ricadenti sui territori della provincia di Ragusa avverrà mediante la raccolta in cassoni scarrabili da collocare all’interno dei centri comunali di raccolta o aree autorizzate dai singoli Comuni aderenti. L’ente provinciale sosterrà gli oneri relativi al noleggio dei cassoni, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali presso discariche o centri di recupero autorizzati.