Referendum contro l’autonomia differenziata, il Pd di Ragusa organizza banchetti di raccolta firme

Politica

L'appuntamento è per venerdì e sabato dalle 20 alle 23 in piazza Duca degli Abruzzi a Marina

“Mentre il Governo di destra gioca a spaccare il Paese in 20 piccole “Italie” per accentuare il divario tra Nord e Sud, per dividere gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B, dimostrando – ma non ce n’era bisogno – d’essere un Governo fascista che intende tagliare i servizi nella sanità, nell’istruzione, nel welfare, favorendo ovunque le privatizzazioni, c’è un’Italia che reagisce”. Lo dice in una nota la segreteria cittadina del Pd di Ragusa.

“In appena quattro giorni le firme raccolte per chiedere il referendum contro l’autonomia differenziata ha già superato quota 250mila e il traguardo delle 500mila firme è vicinissimo” è scritto ancora.