Rete ospedaliera della provincia di Ragusa, previste altre riduzioni di posti letto: il sindaco di Pozzallo non ci sta

Attualità

"E' assolutamente inaccettabile la proposta che arriva dall'assessorato regionale alla Salute". Ieri l'incontro con i primi cittadini iblei

Incontro ieri pomeriggio a Ragusa dei sindaci con il direttore generale dell’assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, sul tema della nuova rete ospedaliera della Sicilia e della Provincia di Ragusa.

“La Regione ha proposto per il nostro territorio – afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – una diminuzione dei posti letto ospedalieri e tutto questo è inaccettabile. La provincia di Ragusa a tutt’oggi ha una percentuale di posti letto per acuti del 2,2 × 1000 abitanti a fronte di una percentuale siciliana del 2,42 × 1000 abitanti. Per dimostrare la drammaticità dell’attuale situazione, basta guardare i dati degli altri paesi europei. In Germania, la percentuale è del 7,66 × 1000 abitanti e in Francia e del 5,40 × 1000 abitanti. In Europa su 27 paesi, l’Italia è al 20º posto per numero di posti letto ospedalieri”.