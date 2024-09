Rete ospedaliera in Sicilia, la Cisl Fp: “Ragusa e Siracusa escluse. Per quale motivo?”

Attualità

Il sindacato chiede alla Regione di rimediare in tempi brevi

Ragusa, Siracusa e Trapani escluse dal tavolo tecnico per la rimodulazione della rete ospedaliera in Sicilia. E’ l’aspetto che, nelle ultime ore, la segreteria generale della Cisl Fp Sicilia ha posto all’attenzione dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, invitando a un recupero su tale mancata possibilità di rappresentanza. “Apprendiamo poi, dalle cronache giornalistiche – dicono il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo (nella foto), e il responsabile del dipartimento Sanità pubblica, Paolo Buscema – che il direttore generale dell’Asp di Trapani ha chiesto e ottenuto l’inserimento di componenti in rappresentanza del territorio di sua competenza. Dunque, un cerchio che si restringe sempre di più, lasciando fuori dalla partecipazione al tavolo di proposta delle linee guida per la stesura del documento di rielaborazione dell’offerta di salute unicamente la provincia iblea e quella aretusea. Riteniamo che, anche in assenza di una regola specifica sulla composizione del tavolo tecnico, sia indispensabile consentire la presenza della totalità delle province siciliane in tale organismo di lavoro, tramite i diretti rappresentanti, quale modello democratico di compartecipazione a scelte d’interesse collettivo ma legate alle specificità e alle caratteristiche di ogni territorio, per le quali nessuno dovrebbe decidere anche per gli altri”.