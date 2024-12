Revenge porn a Vittoria, 28enne rinviato a giudizio

Cronaca

L'imputato avrebbe inviato un video alla mamma della sua ex che riprendeva quest'ultima mentre aveva rapporti sessuali con il ragazzo

Accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa il Gup del Tribunale ha rinviato a giudizio un vittoriese di 28 anni accusato di lesioni aggravate e di “revenge porn” ai danni dell’ex fidanzata. Prima udienza il 7 marzo davanti al giudice monocratico del Tribunale Andrea Reale. I fatti risalgono al 25 e 26 novembre del 2022. Secondo il sostituto procuratore Ottavia Polipo, titolare del fascicolo, il giovane avrebbe commesso il reato di lesioni colpendo con uno schiaffo la ragazza, una vittoriese di 24 anni, e mordendole l’orecchio sinistro causandole lesioni giudicate guaribili in otto giorni. Il giorno successivo il giovane finito davanti al giudice delle udienze preliminari del Tribunale, Eleonora Schininà, avrebbe commesso il reato più grave inviando un video alla mamma della ragazza, ammessa parte civile con l’avvocato Giovanni Mangione, che la ritraeva mentre aveva rapporti sessuali con l’ex fidanzato, invitandola a mandarla via da casa, aggiungendo che era in possesso di parecchie foto, video e messaggi intimi tra lui e la sua ex fidanzata. L’imputato è difeso dall’avvocato Alessandro Agnello; il legale aveva chiesto il non doversi procedere a giudizio mentre la Procura, rappresentata in aula dal pm Santo Fornasier, ha chiesto il processo. Dopo la denuncia presentata dalla ragazza sono stati i carabinieri di Vittoria a svolgere le indagini.

