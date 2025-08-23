Revocata la gara regionale per la fornitura di microinfusori e dei sistemi di monitoraggio della glicemia. I Cinque Stelle a Ragusa: “Uno schiaffo a migliaia di famiglie”

Attualità

Il coordinatore provinciale Piccitto: "Quanto tempo ci vorrà per riavviare le procedure?"

“Non possiamo che esprimere tutto il nostro disappunto per la notizia riguardante la revoca della gara relativa alla fornitura di microinfusori e sistemi di monitoraggio della glicemia in continuo per la terapia del diabete di tipo 1 per le ASP della nostra regione. Un vero schiaffo a migliaia di famiglie siciliane che attendono presidi indispensabili per la vita dei loro congiunti, nella maggior parte dei casi minori. L’assessorato regionale ha impiegato ben tre anni per redigere i documenti della gara biennale per le forniture e solo dopo la pubblicazione della gara si è accorta che buona parte dei conteggi su cui si basava il capitolato di gara non rispecchiavano neanche lontanamente le esigenze dei pazienti con l’aggravante che la cosa era già stata evidenziata in maniera puntuale e dettagliata per iscritto dagli stessi consulenti medici che avevano collaborato alla redazione del capitolato”.

Lo dice il coordinatore provinciale del M5S di Ragusa, Federico Piccitto (nella foto), che si chiede quanto tempo, a questo punto, servirà per potere riavviare la gara dopo che non sono bastati tre anni per portare a termine l’iter. “E’ inconcepibile – dice Piccitto – che si sia fatto un bando di gara senza avere la minima contezza del numero degli utilizzatori dei presidi da approvvigionare e addirittura usando dati parziali relativi al 2022. Siamo all’improvvisazione più assoluta da parte del governo regionale che dimostra una superficialità intollerabile nella gestione di questioni così delicate ed importanti per tantissime famiglie”.

Il bando di gara, pubblicato lo scorso maggio, è stato annullato il mese successivo dopo che si è capito che si rischiava di commissionare, a seconda del tipo di prodotto, acquisti in numero inferiore alle necessità dei siciliani o, al contrario, in quantità decisamente superiore.