Ragusa, dalla Finanziaria regionale 95mila euro per l’Università iblea

Attualità

L’assessore all’università del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, esprime apprezzamento per l’iniziativa parlamentare dell’on. Giorgio Assenza che ha introdotto nell’ultima manovra finanziaria regionale il contributo di 95.000 euro per l’Università a Ragusa.

“Negli ultimi anni – dichiara l’assessore Iacono – a fronte di un aumento dell’offerta formativa, con l’anno accademico 2024-2025 inizieranno i nuovi corsi di laurea in Scienze Motorie e in Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei, portando così a 5 i corsi di laurea a Ragusa, la Regione Siciliana ha ridotto ogni anno la quota destinata al Consorzio Universitario di Ragusa con ulteriori maggiori costi a carico del Comune di Ragusa e, pertanto, l’iniziativa dell’on. Giorgio Assenza è lodevole e ci consentirà di rafforzare i servizi per gli studenti e rendere ancora più attrattivo studiare a Ragusa. Auspichiamo che grazie a questa iniziativa, il contributo regionale sia stabile e proporzionato all’offerta formativa che ogni Consorzio universitario offre”.

