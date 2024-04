Riconoscimento facciale per il controllo delle presenze dei lavoratori, l’Ebt Ragusa: “Il Garante ha detto no”

Attualità

La protezione dei dati personali e le indicazioni dell'ordinamento vigente

L’Ente bilaterale per il terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che non è possibile utilizzare il riconoscimento facciale per il controllo delle presenze dei lavoratori. Al momento, l’ordinamento vigente non consente, infatti, il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio. Inoltre, dall’attività ispettiva del Garante, è emerso che le aziende che avevano utilizzato tale sistema di rilevazione biometrica, non avevano adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate, non avevano fornito un’informativa chiara e dettagliata ai lavoratori, né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.