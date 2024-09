Rievocazione storica dell’Autogiro della provincia di Ragusa, conclusa la 27esima edizione

Attualità

Ha partecipato anche un'Alfa Romeo 2000 Sprint della polizia di Stato immatricolata nel 1961

Si è conclusa come meglio non si poteva sperare la 27esima edizione della rievocazione storica dell’Autogiro della provincia di Ragusa. Quaranta gli equipaggi provenienti da ogni parte della Sicilia, e anche oltre, che hanno animato una kermesse ricca di suggestioni e di straordinario fascino, grazie anche ai luoghi visitati che, ancora una volta, hanno messo in evidenza la capacità di un territorio di sapere attrarre i turisti. A tenuta Bastonaca, nell’Ipparino, come a Ibla, a Scoglitti come al porto turistico di Marina di Ragusa, si sono sprecati gli apprezzamenti dei componenti degli equipaggi che hanno potuto conoscere l’area iblea sotto molteplici punti di vista.