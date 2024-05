Rifiuti abbandonati in contrada Macconi ad Acate, denunciate tre persone

Cronaca

Individuate due aree recintate in cui era stato conferito di tutto

Anche la provincia di Ragusa interessata dalla vasta operazione della polizia di Stato svolta nei giorni scorsi su tutto il territorio nazionale per il contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti e per accertare e sanzionare le molteplici forme di illiceità nel delicato settore della tutela ambientale. Le attività, coordinate a livello centrale dal Servizio centrale operativo della polizia di Stato, sono state condotte dalle Squadre Mobili e dalle Sisco in 33 province italiane con il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione Ambientale e della Polizia Stradale.