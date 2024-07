Rifugio sanitario a Comiso, ci sarà la firma dell’accordo di programma con il Libero consorzio comunale di Ragusa

Attualità

Il progetto è stato individuato nell'ambito delle politiche provinciali di lotta e contrasto al fenomeno del randagismo

Domani alle 10,30, presso la sede di viale del Fante, verrà sottoscritto l’accordo di programma relativo al progetto di realizzazione di un rifugio sanitario a Comiso. A firmare l’importante documento saranno la commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, ed il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Il progetto, individuato nell’ambito delle politiche provinciali di lotta e contrasto al fenomeno del randagismo è sostenibile grazie ai fondi provinciali derivanti dalla sostanziosa variazione di bilancio recentemente approvata.