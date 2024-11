Rimborso sisma ’90 anche per i residenti della provincia di Ragusa, il senatore Sallemi: “Entro l’anno, partita chiusa”

Attualità

"Questo risultato straordinario è il frutto di un impegno costante e determinato"

“Una notizia attesa da anni e finalmente concreta per i cittadini del sud-est siciliano. Si concretizza infatti un passo decisivo verso la giustizia e il risarcimento per le vittime del terremoto del 1990. Entro la fine dell’anno, saranno liquidati i rimborsi fiscali legati al Sisma ’90. Ciò grazie all’impegno del governo Meloni e all’intenso lavoro di squadra di Fratelli d’Italia”.

Lo affermano i senatori Salvo Pogliese e Salvo Sallemi (nella foto).