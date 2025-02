Ringalluzzito dal successo sull’Atletico Catania, il Modica calcio punta la rivelazione Nebros

Sport

Domenica un'altra sfida significativa: stavolta al Vincenzo Barone

Si respira un clima sereno e ottimistico nello spogliatoio del Modica dopo l’impresa di domenica scorsa.

I tre punti conquistati al “Francesco Russo” di Viagrande, contro l’Imesi Atletico Catania, hanno segnato un punto di svolta, magari non sarà l’ultimo, nei piani dell’undici di Ferrara facendo emergere, al di là del gioco, delle occasioni avute e mancate, delle conferme sul piano qualitativo della compagine schierata in campo, la prova di una convinzione mentale ben superata nell’affrontare una gara difficile e complicata per poi chiuderla in proprio favore. Ciò è qualcosa di nuovo nell’atteggiamento dei rossoblù rinvigoriti poi dal fatto di avere ridotto a soli due punti il distacco dalla capolista Milazzo che inizia a dare qualche segnale di stanchezza e di logoramento di concentrazione.

La diagnosi di oggi non può fare a meno di tenere conto di un percorso di assoluto valore per una squadra che mira a conquistare il primo posto. Nelle ultime nove gare il Modica ha collezionato sette vittorie e due pareggi vantando il primo attacco della categoria (41 reti) e la terza difesa del torneo (16 i gol incassati).

Al di là dei numeri era questo un risultato che è stato sempre nei programmi del tecnico Pasquale Ferrara che ha fatto della questione mentale un perno di attenzione e di dedizione per superare ogni difficoltà, soprattutto iniziale, nei confronti degli avversari non aggrediti e affrontati da subito come il potenziale tecnico di una squadra come il Modica avrebbe imposto sempre.

La squadra rossoblù ha ripreso gli allenamenti e tranne per Mollica, ancora in infermeria, tutta la rosa – Montanaro si è ristabilito dopo un fastidioso stato influenzale – è stata recuperata ed è disponibile per affrontare il prossimo duro appuntamento.

Al “Vincenzo Barone” domenica sarà di scena la Nebros giustamente etichettata come la squadra rivelazione del campionato. In piena zona play off, solo 12 reti subite di cui sette fuori casa e una età media di 23,7 sta facendo la sua bella figura come squadra coesa, continua nel rendimento e dal solido impianto di gioco. Nella gara di andata il Modica conobbe la prima cocente sconfitta del torneo che interruppe quella che allora era una promettente fase di crescita.