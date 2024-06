Rintracciata a Ragusa una minore scomparsa a Forlì

Cronaca

La ragazza era andata via da casa il 30 maggio. Ieri la svolta

È stata rintracciata a Ragusa da una pattuglia della Polizia di Stato la minore scomparsa a Forlì il 30 maggio. È questo il lieto fine di una vicenda che ha tenuto in apprensione la città. La madre si era rivolta alla Questura per denunciare la scomparsa della figlia, fornendo la descrizione della giovane, compresi alcuni particolari, quali l’assenza di telefoni, carte di credito e denaro; la giovane aveva con sé solo uno zaino e un’agenda.

Dopo l’attivazione del Piano di Ricerca delle Persone Scomparse, personale della Squadra Mobile di Forlì ha avviato le attività informative sentendo amiche e conoscenti, compreso il monitoraggio dei social. Grazie anche alla collaborazione della Polizia Postale e delle Squadra Mobili della Questure di Reggio Emilia e di Brescia, è stato possibile ricostruire il percorso svolto dalla giovane che, dopo essersi allontanata da Forlì, ha preso il treno per dirigersi a Modena e a Brescia.