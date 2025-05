Rinvio a giudizio per l’equipaggio della Mare Jonio, Casarini: «È un processo ai soccorsi»

Migranti

Il fondatore di Mediterranea Saving Humans commenta il suo rinvio a giudizio insieme ad altri 6

«Non ci faremo spaventare da nessuno. Sappiamo benissimo cosa abbiamo fatto: abbiamo aiutato 27 persone, lasciate in mezzo al mare per 38 giorni. Questo processo diventerà l’occasione per chiedere conto a ministri, governi e autorità, sul perché queste persone sono state lasciate in mezzo al mare». Così Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Humans e imputato nel processo sul caso Mare Jonio, commenta il suo rinvio a giudizio insieme ad altri 6 componenti dell’equipaggio della Mare Jonio. «Diventerà – prosegue Casarini – un processo all’omissione di soccorso. Nel frattempo noi non restiamo impauriti in un angolino, anzi, raddoppiamo».