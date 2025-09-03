Rissa in centro a Modica, l’assessore Armenia: “Le forze dell’ordine ci hanno assicurato che aumenteranno la loro presenza”

Attualità

"Sono episodi gravi ma non connessi fra loro"

Piero Armenia (nella foto), assessore al Centro storico, interviene sulla rissa in centro storico. “Continuiamo ad essere in costante contatto con le forze dell’ordine – dice – per garantire la serenità nel nostro centro storico e risolvere i problemi di sicurezza che casi sporadici creano. Si tratta di episodi gravi ma non connessi fra di loro e che non possono essere generalizzati ma verso cui comunque non agiamo in maniera superficiale, trascurandoli o, ancor peggio, ignorandoli del tutto. Proprio per continuare a fare di Modica un luogo sereno, i vertici del commissariato di Ps con i quali mi sono confrontato, mi hanno informato che sarà rafforzata la presenza di donne e uomini delle forze dell’ordine in città, alla luce di una richiesta già inoltrata”.