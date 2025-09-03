Attualità
Rissa in centro a Modica, l’assessore Armenia: “Le forze dell’ordine ci hanno assicurato che aumenteranno la loro presenza”
"Sono episodi gravi ma non connessi fra loro"
Piero Armenia (nella foto), assessore al Centro storico, interviene sulla rissa in centro storico. “Continuiamo ad essere in costante contatto con le forze dell’ordine – dice – per garantire la serenità nel nostro centro storico e risolvere i problemi di sicurezza che casi sporadici creano. Si tratta di episodi gravi ma non connessi fra di loro e che non possono essere generalizzati ma verso cui comunque non agiamo in maniera superficiale, trascurandoli o, ancor peggio, ignorandoli del tutto. Proprio per continuare a fare di Modica un luogo sereno, i vertici del commissariato di Ps con i quali mi sono confrontato, mi hanno informato che sarà rafforzata la presenza di donne e uomini delle forze dell’ordine in città, alla luce di una richiesta già inoltrata”.
"Purtroppo, rilevo il palese tentativo di qualcuno, con atteggiamento quasi autolesionistico – ancora Armenia . di screditare Modica e gettare fango sulla nostra città e sinceramente non riesco a spiegarmene la ragione. Al di là di questa tanto spiacevole quanto vera constatazione, invito chiunque a denunciare ogni situazione che può mettere a repentaglio la sicurezza e il quieto vivere, a segnalare casi limite come quello di queste ore che fa il giro del web invece che limitarsi a fare video per poi postarli sui social. Dico questo perché in altre circostanze, proprio la denuncia dei cittadini e l'attenzione della nostra amministrazione ha permesso alla polizia di intervenire tempestivamente identificando e denunciando gli autori dei crimini. E' questo il modo giusto per mostrare che Modica, le modicane e i modicani, vogliono il bene della propria città, pensano alla sicurezza collettiva e non indulgono al piacere di sporcarne l'immagine".