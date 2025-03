Rissa per lite condominiale a Vittoria, i quattro maggiorenni dal giudice

Cronaca

Gli indagati erano finiti agli arresti domiciliari

Sono comparsi sabato mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa i quattro maggiorenni coinvolti in una rissa per diverbi condominiali. Il giudice Andrea Reale ha convalidato gli arresti operati dai carabinieri venerdì alle 19, come chiesto dal pubblico ministero Gaetano Scollo, e poi li ha rimessi in libertà con l’obbligo di presentazione quotidiana alla caserma dell’Arma di Vittoria. I quattro erano finiti agli arresti domiciliari. Si tratta di due fazioni composte entrambe da padre e figlio.