Riuscita la giornata della colletta alimentare anche in provincia di Ragusa

Attualità

L'iniziativa può contare sul responsabile territoriale Enrico Giordano. Quanto raccolto sarà distribuito tra le Opt prima di Natale

Anche a Ragusa oggi è stata giornata di Colletta alimentare. E’ stata promossa dalla Fondazione Banco Alimentare insieme a due partner storici: la società San Vincenzo de’ Paoli e l’Associazione Nazionale Alpini. Grazie al coinvolgimento dei numerosi volontari provenienti dalle organizzazioni partner territoriali sia laiche che cattoliche sparse in lungo e in largo nel BelPaese, vengono presidiati oltre 14000 punti vendita.Da qualche anno, in Italia, questo appuntamento si svolge il sabato che precede la Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco. La Colletta Alimentare è finalizzata alla raccolta di alimenti a lunga conservazione, indicati nei volantini che saranno consegnati ai consumatori all’ingresso nei supermercati, facili da stoccare e distribuire in maniera puntuale. Non si raccolgono soldi. L’organizzazione ha dei responsabili provinciali che si interfacciano con dei responsabili regionali e un responsabile nazionale.Per la provincia di Ragusa il responsabile è Enrico Giordano. Quanto raccolto verrà ridistribuito tra le Opt prima di Natale.

