Roccazzo (Chiaramonte), per la Sagra dell’uva in bollitura 6.000 litri di mosto

Società

I numeri della manifestazione che torna dopo cinque anni di pausa. L'appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 settembre

Sono ben 6.000 i litri di mosto che saranno messi a bollire da venerdì. In questi giorni l’intera frazione di Roccazzo è in fibrillazione. Per fare in modo che tutto riesca alla perfezione. Dal montaggio degli stand, che come sempre saranno installati all’interno del mercato ortofrutticolo, alla degustazione vera e propria che coinvolgerà i visitatori. La trentaquattresima edizione della Sagra dell’Uva, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre, farà ancora una volta affidamento sulla spontaneità e sulla generosità dei componenti dell’Associazione giovanile Roccazzo che, a distanza di qualche anno, dopo un fermo che durava dal 2019, si sono voluti scommettere per celebrare nella maniera migliore un momento importante.