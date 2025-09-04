Roccazzo (Chiaramonte), ritorna la Sagra dell’uva

Società

Riparte uno degli appuntamenti più attesi del comprensorio dopo una pausa di cinque anni: è in programma sabato 20 e domenica 21 settembre

A volte ritornano. Ed è un ritorno di gusto quello già in programma per sabato 20 e domenica 21 settembre. Dopo una lunga pausa durata cinque anni (l’ultima edizione era stata nel 2019), l’associazione giovanile Roccazzo ha rimesso in moto la macchina organizzativa di uno degli appuntamenti più attesi, la Sagra dell’Uva nella frazione rurale di Chiaramonte. Che, quest’anno, tocca il traguardo della trentaquattreesima edizione, un record di tutto rispetto.