Rubano soldi e gioielli a Modica Alta, arrestato un ladro

Cronaca

L'altro è riuscito a fuggire in modo rocambolesco. Ma la sua cattura dovrebbe avere le ore contate

Denaro e gioielli sono stati rubati in un’abitazione di Modica Alta. I ladri, scoperti sono fuggiti in auto ed inseguiti dalla polizia. Uno è riuscito a scendere dall’auto e a lanciarsi in un dirupo, proseguendo la fuga a piedi, mentre l’altro è stato bloccato e arrestato.

Provvidenziale la presenza di una pattuglia della polizia in zona, nell’ambito dei servizi di controllo, per bloccare tempestivamente l’azione delittuosa. Il ladro arrestato è originario di Niscemi ed è probabile che anche il complice sia di quelle parti. Le indagini, difatti, proseguono. Intanto la refurtiva è stata già riconsegnata ai proprietari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA