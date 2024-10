Rugby, scende in campo il XV del Sud-Est

Sport

Domenica allo stadio di via Forlanini la prima partita della franchigia che unisce Sirako e Ragusa

Si parte, finalmente, domenica. E il XV del Sud-Est è pronto a scendere in campo, allo stadio del Rugby di Ragusa, per la prima giornata di andata della Serie C Siciliana di Senior Maschile, contro il Melrose Milazzo.

Appuntamento alle 15,30, per la prima di una serie di sfide che caratterizzeranno la cavalcata della franchigia che, da quest’anno, unisce Syrako e Ragusa Rugby.

“Stiamo lavorando bene – spiegano i tecnici Gustavo Ponteprimo e Angelo Iozzia – e i ragazzi sono pronti a scendere in campo per iniziare il nuovo cammino che abbiamo preparato in questi mesi. Le prime indicazioni nella fase di preparazione pre-campionato, hanno dato segnali molto incoraggianti, ora si tratta di proseguire lungo questo solco, visto che l’entusiasmo, l’impegno e la partecipazione del gruppo non mancano di certo, ma serve il test, sovrano, del campo, per verificare i progressi raggiunti”.

Prima della sfida tra il XV del Sud Est e Milazzo, le Under 14 di Ragusa Rugby e Syrako si sfideranno allo stadio del Rugby di via Forlanini. Under 16 e Under 18 invece, saranno impegnate a Catania contro i pari età del Cus.

Dopo la prima sfida casalinga, il 27 ottobre sarà l’occasione per la prima trasferta stagionale, contro Trapani. Il calendario, poi, vedrà, prima della pausa di metà novembre, altri due appuntamenti casalinghi contro Nissa e Cas Reggio.