Sabbie di Sicilia, in provincia di Ragusa un’estate a tutto sport

Presentati questa mattina gli eventi al palazzo di viale del Fante

Nella cornice della sala conferenze del palazzo della Provincia a Ragusa, il presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd, Sandro Morgana, ed il componente del Comitato Nazionale Beach Soccer, Fabio Nicosia, sono stati presentati ben tre progetti calcistici a forti tinte estive e soprattutto che vedono la provincia di Ragusa assoluta protagonista. La prima manifestazione ad essere presentata è stata il Trofeo delle Regioni che porterà in Sicilia migliaia di persone tra atleti, delegazioni e familiari per assistere alla competizione che comprende quattro categorie: U15, U17, U19 e U23 femminile. In provincia di Ragusa saranno tre le città coinvolte direttamente: Ragusa e Modica che ospiteranno le delegazioni di Calabria e Liguria, e Pozzallo che ospiterà alcune partite (nella foto da sinistra Nicosia, Morgana e Abbate).

“Una manifestazione di primissimo piano – ha commentato il presidente Morgana – che finalmente siamo riusciti a portare in Sicilia. Quando il mio gruppo di lavoro si è insediato qualche anno fa, in tutta l’Isola le strutture calcistiche di un certo livello erano poche decine. Oggi si contano invece migliaia di impianti in grado di fare da degna cornice ad ogni tipo di evento. Il Trofeo delle Regione ha una grandissima valenza sportiva e turistica, visto che permetterà a migliaia di nostri connazionali di scoprire il territorio siciliano, essendo tutte le province direttamente interessate per una precisa scelta”.

“Basti pensare – aggiunge il delegato federale Fabio Nicosia – che solo nelle due città ospitanti sono stati occupati qualcosa come 300 posti letto. E poi ci sarà tutto l’indotto ad essere coinvolto”. E’ stata quindi la volta di Sabbie di Sicilia, il torneo itinerante a tappe valevole come serie cadetta del beach soccer regionale. “Dopo che nel 2023 Marina di Modica e nel 2024 Marina di Ragusa hanno ospitato le finali – commenta Fabio Nicosia – quest’anno ci auguriamo che il Comitato Regionale scelga un’altra città iblea, seguendo la logica della rotazione annuale per fare avvicinare sempre più persone al mondo degli sport di spiaggia, non solo il calcio. Mi dispiace che negli ultimi giorni questo argomento sia stato strumentalizzato per altri fini, probabilmente anche a causa della scarsa conoscenza del progetto Sabbie di Sicilia. Esso è la sublimazione degli sport estivi, calcio e pallavolo su tutti. Abbiamo ricevuto tantissime richieste di ospitare una tappa, alla fine sceglieremo le quattro tappe che offrono più garanzie di successo. Anche perché quest’anno la vincitrice di Sabbie di Sicilia acquisirà il diritto di partecipare agli spareggi promozione per la serie A, dove potrebbe raggiungere il Catania, ovvero il meglio che oggi l’Italia può vantare nel beach soccer”.