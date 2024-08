Sagra della cipolla a Giarratana, tre giornate all’insegna del gusto

Attualità

Anche spettacoli e promozione tipica nelle giornate dal 12 al 14 agosto

Consueto appuntamento annuale pre-sagra con il mondo produttivo ed imprenditoriale di Giarratana per presentare i particolari dell’edizione 2024 della Sagra della Cipolla di Giarratana che anche quest’anno conferma un trittico di giornate all’insegna del gusto, degli spettacoli e della promozione tipica giarratanese. Confermate anche per l’edizione 2024 il tris di giornate – 12, 13 e 14 agosto – all’interno dei quali si alterneranno mostre, musica, spettacoli con artisti di strada e degustazioni. Mesi di intenso lavoro di grande programmazione, spiega il sindaco Bartolo Giaquinta che a margine ha dichiarato: “Ogni anno siamo impegnati in una serie di attività che sono volte a raggiungere gli obiettivi di promozione e tutela del territorio e delle imprenditorialità che lo compongono. La Cipolla di Giarratana è oramai da tempo un must nel mondo e noi vogliamo sfruttare queste tre giornate per regalare nuove emozioni grazie ad un calendario corposo ed oltremodo variegato”.

“E’ una manifestazione – aggiunge – che non solletica solo il palato, ma esalta gli sforzi degli imprenditori di Giarratana che lavorano senza sosta per garantire un prodotto sempre più importante. Anche per questa edizione hanno confermato la propria disponibilità alla partecipazione, segno tangibile di come il territorio si muova in maniera collaborativa. Il programma della manifestazione, anche per questa tre giorni, presenta un’offerta capace di catturare tutti e la collaborazione con tutte le professionalità impegnate sono certo garantirà un’edizione all’altezza delle aspettative. Proseguiamo nel nostro percorso di crescita legato anche alla promozione – spiega il primo cittadino – e lo facciamo portando in città non solo la stampa generalista ma anche quella di settore. Raccontare Giarratana ed i suoi prodotti è la mission 2024” (nella foto da sinistra Grazia Fiore, Lino Giaquinta, Davide La Rosa, Giuseppe Castellino ed Emanuele Cirignotta).