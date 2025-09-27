Sagra della vendemmia a Pedalino, arrivano le fasi clou della 37esima edizione

Società

Oggi e domani i momenti più intensi all'insegna dell'intrattenimento, del folklore e della tradizione

Dopo che ieri la degustazione “ra mitilugghia” dolce e salata l’ha fatta da padrone, per non dire dello spettacolo musicale dedicato alla mitica figura del cantautore Lucio Dalla, la 37ª Sagra della Vendemmia, evento che da quasi quattro decenni celebra con entusiasmo i valori e le tradizioni legate al ciclo della raccolta dell’uva, vivrà nelle prossime ore le fasi clou. L’edizione 2025 della storica manifestazione, curata dall’agenzia CL eventi, è resa possibile grazie al prezioso contributo del Gal Valli del Golfo e gode del patrocinio istituzionale del Comune di Comiso.