Sagra della vendemmia a Pedalino, il programma delle prime due giornate

Da domani al via la 36esima edizione

Sagra della Vendemmia a Pedalino, è arrivato il momento atteso. Si comincia domani, venerdì 27 settembre, all’insegna del gusto e del divertimento oltre che della riscoperta delle antiche tradizioni, quelle che un tempo caratterizzavano questa speciale stagione di mezzo. Alle 19,30, domani appunto, al centro culturale Esperia, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Pedalino: immagini d’altri tempi” a cura della Pro Loco di Comiso. Alle 21, in piazza Gramsci, la compagnia “Gli amici del Teatro” di Chiaramonte presenterà la commedia brillante in tre atti “Non ti pago” su testo di Edoardo De Filippo. Alle 21, la 36esima Sagra della vendemmia proseguirà, sempre in piazza Gramsci, con la degustazione “Ra Mitilugghia” dolce e salata.