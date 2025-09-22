Sagra della vendemmia, batte il cuore di Pedalino (Comiso)

Società

Dal 25 al 28 settembre la 37esima edizione: quattro giorni in cui tradizione, folklore e convivialità si intrecciano

Dal 25 al 28 settembre 2025 Pedalino torna a vivere la Sagra della Vendemmia, giunta alla sua 37ª edizione. Quattro giorni in cui tradizione, folklore e convivialità si intrecciano, riportando in vita l’antico rito della raccolta dell’uva e trasformando le strade del paese in un grande palcoscenico di memoria e festa.

L’evento nasce negli anni Ottanta quasi per gioco, come racconta Gaetano Scollo, presidente del Centro socio culturale Polisportiva Pedalino: «Nacque quasi per scherzo. Un gruppo di ragazzi della polisportiva, riuniti una sera in piazza, si rese conto che si stava perdendo la memoria della vendemmia. Pedalino è sempre stata una terra a vocazione vitivinicola, con vini esportati anche in Francia dal porto di Scoglitti, ma con l’arrivo delle nuove tecnologie i momenti tipici rischiavano di scomparire. Così fu deciso di rimettere in scena tutto il percorso, dalla raccolta fino al pranzo comunitario e alla festa serale».La prima edizione vide la piazza del paese trasformarsi in un grande baglio, con fornelloni e pentoloni in cui si preparava il mosto, e da allora la manifestazione è cresciuta fino a diventare l’appuntamento più importante della frazione, mantenendo intatto il suo carattere popolare e coinvolgendo ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia e oltre.

«Avevo solo tre anni quando si svolse la prima edizione – ricorda Scollo – poi, crescendo, ho iniziato a partecipare attivamente fino a diventare presidente. Oggi, come allora, lo spirito resta lo stesso: unire la comunità e trasmettere la memoria della vendemmia, senza perdere di vista la convivialità e la gioia di condividere momenti insieme».

L’edizione 2025 prevede, accanto agli appuntamenti storici, alcune novità culturali che arricchiscono il programma. La sfilata folkloristica, con abiti tradizionali conservati dall’associazione e indossati da bambini dai sei anni in su, aprirà la rievocazione, seguita dalla pigiatura dell’uva con i piedi e dall’uso del torchio. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici come la “mustata” e i “cuddureddi”, ricavati dal mosto, insieme ad altre specialità della tradizione contadina. Accanto agli eventi gastronomici e folkloristici, quest’anno saranno presentati due libri e allestite mostre di artisti locali, mentre per i più giovani è confermato il dj set del sabato sera, ormai un appuntamento fisso. La forza della Sagra della Vendemmia risiede soprattutto nell’unità che riesce a creare tra gli abitanti.«Durante questi giorni la comunità si ritrova compatta, senza distinzioni – sottolinea Scollo – è un momento di sintesi in cui tutti, dai bambini agli anziani, contribuiscono alla buona riuscita della festa. È questa la vera forza della Sagra: non solo un evento culturale, ma un collante sociale che rinsalda i legami tra generazioni».

L’amministrazione comunale di Comiso condivide questo entusiasmo. La sindaca Maria Rita Schembari commenta: «La Sagra è arrivata alla sua 37ª edizione ed è ormai un appuntamento atteso non solo in provincia di Ragusa ma anche oltre. Ciò che colpisce è lo straordinario spirito di collaborazione che si respira: l’intera frazione lavora insieme per la buona riuscita dell’evento. L’amministrazione comunale non può che essere al fianco dell’organizzazione, sostenendo una manifestazione che valorizza le nostre radici, promuove l’identità della comunità e attira visitatori, giovani e famiglie, rendendo Pedalino un vero centro di cultura e tradizione vitivinicola».