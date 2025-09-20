Sagra dell’uva a Roccazzo, è tutto pronto

Società

Anche il sindaco di Chiaramonte dà una mano per la bollitura del mosto. Apertura da oggi pomeriggio alle 18 al mercato ortofrutticolo

Roccazzo, frazione rurale di Chiaramonte Gulfi, si veste a festa per la 34esima edizione della Sagra dell’uva, evento attesissimo che torna dopo qualche anno di pausa e che richiama visitatori da tutta la provincia e non solo. Da ieri sera, l’intera frazione è in piena attività: sono circa 6.000 i litri di mosto messi a bollire, segno di una tradizione che si rinnova con entusiasmo e passione. Anche il sindaco, Mario Cutello (nella foto sotto), ha voluto fornire il proprio contributo operativo all’associazione giovanile Roccazzo durante le fasi di preparazione del mosto. La macchina organizzativa è già all’opera da giorni. E oggi, a partire dalle 18, si aprono ufficialmente le danze con la degustazione delle specialità tradizionali – “mustata”, “cuddureddi”, frittelle – senza dimenticare le classiche patatine fritte e i panini con la salsiccia, per accontentare tutti i palati.