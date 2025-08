Sagrato d’autore a Ragusa, arriva anche Ron

Spettacoli

Il concerto all'ombra della cattedrale si terrà giovedì sera

“Sagrato d’autore” prosegue con un altro colpo da novanta. Giovedì 7 agosto, nella splendida cornice di piazza San Giovanni, all’ombra della cattedrale di Ragusa, si accenderanno le luci su uno degli appuntamenti più intensi dell’estate ibleo: Ron (nella foto), cantautore di lungo corso e di grande cuore, porterà in scena il suo spettacolo “Al centro esatto della musica”. L’iniziativa, voluta dal Comune di Ragusa e attuata dalla Marcello Cannizzo Agency, che celebra così nel modo migliore i trent’anni di attività, si terrà a partire dalle 21. Ron, al secolo Rosalino Cellamare, darà vita a uno show che è molto più di un concerto: è una celebrazione della parola e della melodia, una raccolta viva e pulsante di brani che hanno segnato la storia della canzone italiana e, forse, anche qualche angolo segreto della nostra memoria. Sul palco, ad accompagnare Ron, ci saranno Giuseppe Tassoni, Roberto Di Virgilio, Pierpaolo Giandomenico e Stefania Tasca: un ensemble raffinato per sostenere la voce e la poesia di un autore che sa essere delicato e struggente, ironico e disarmante.