Sampieri, 25mila euro per la messa in sicurezza delle finestre bifore del terzo livello della fornace Penna

Attualità

E' il risultato ottenuto dall'on. Ignazio Abbate dopo l'interlocuzione con il dirigente generale dell'assessorato ai Beni culturali della Regione

“Come rappresentanti istituzionali abbiamo il dovere di lottare per salvaguardare i nostri monumenti, testimonianze di un passato che non c’è più. La Fornace Penna (nella foto) rientra a pieno titolo in questa categoria ed è per questo che, dopo essere stata acquistata dalla Regione lo scorso mese di febbraio ed in attesa che venga ultimato il suo transennamento, ho sollecitato il dirigente generale dell’assessorato ai Beni culturali, ing. Mario La Rocca che con grande disponibilità nelle prossime ore emanerà il decreto di finanziamento per la concessione della somma di 25mila euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza delle tre finestre bifore del terzo livello la cui colonnina centrale si è assottigliata a tal punto da essere ridotta a pochissimi centimetri quadrati. Un suo crollo provocherebbe un effetto a catena con danni strutturali irreparabili per la struttura”.