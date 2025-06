Attualità

L'appuntamento è sabato per le 19 alla bambinopoli

Si terrà sabato 28 giugno alle 19 la cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale di Scicli dell’alzabandiera Blu in seguito al riconoscimento, per il secondo anno consecutivo, della Bandiera Blu per la spiaggia di Sampieri e Punta Pisciotto. Appuntamento alla bambinopoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA