Sampieri, gambiano va in giro seminudo: infastidisce i passanti e rovista all’interno delle auto. E’ stato sottoposto a Tso

Cronaca

Sono intervenuti i carabinieri

Se ne andava in giro a Sampieri seminudo, con solo un asciugamano logoro attaccato intorno alla vita, infastidendo i passanti, rovistando all’interno delle auto lasciate temporaneamente non chiuse a chiave dai residenti e reagendo in malo modo ai comprensibili richiami: si tratta di un giovane gambiano in regola con il permesso di soggiorno e fermato dai carabinieri dopo l’ennesima segnalazione. I militari, coadiuvati da una pattuglia della polizia locale, hanno dovuto faticare non poco per ricondurre l’immigrato a più miti consigli, rendendosi necessario anche l’ausilio di un’ambulanza per sottoporre l’uomo a Tso (trattamento sanitario obbligatorio).

