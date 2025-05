Sampieri, in fiamme autocompattatore dei rifiuti

Attualità

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica. Nessun ferito

Autocompattatore dei rifiuti in fiamme lungo la strada che collega Sampieri a Marina di Modica. Il mezzo da lavoro adibito alla raccolta di carta e cartone ha preso fuoco per cause da accertare. L’allarme è scattato intorno alle 19 di mercoledì. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica, supportati da un’autobotte proveniente dal comando provinciale di Ragusa, per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA