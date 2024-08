Sampieri, incontro con Massimo Cultraro

Cultura

Domenica alle 19,30 l'appuntamento con uno dei massimi archeologi dell'età minoica e micenea

Attorno alla figura mitica di Heinrich Schliemann, lo scopritore di Troia, la sua vita, le sue avventure e spericolatezze, verte il nuovo l’appuntamento con “Autori & Libri, conversando a Sampieri”. Domenica 4 agosto alle 19,30 uno dei massimi archeologi dell’età minoica e micenea, Massimo Cultraro, docente di Preistoria e Archeologia Egea all’Università di Palermo, dirigente del Cnr, converserà con l’archeologo Giovanni Di Stefano professore all’Università della Calabria e all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Il tema della conversazione è: “Da Omero a Schliemann, il mito greco nell’archeologia moderna”. Sarà l’occasione per intraprendere un viaggio fantastico, un racconto di protagonisti ed avvenimenti esaltanti, nel mondo dell’archeologia che vede nell’uomo d’affari tedesco e appassionato di archeologia del mondo greco una chiave di volta utile a rivoluzionare lo studio e la ricerca sul passato che è ormai rivolto a scoprire nuove civiltà attraverso personaggi mitici come quelli dell’Iliade di Omero.

