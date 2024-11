Sampieri, iniziati i lavori di messa in sicurezza della fornace Penna

Attualità

L'on. Abbate: "E' la prima volta in quasi cent'anni che si effettuano interventi di manutenzione"

Come anticipato lo scorso mese di ottobre, sono iniziati questa mattina i lavori urgenti di salvaguardia del terzo livello della Fornace Penna. A dare la notizia è l’onorevole Ignazio Abbate che aveva avuto un incontro con il dirigente generale dell’assessorato ai Beni culturali, Ing. Mario La Rocca, per chiedere un intervento immediato a difesa di quello che è diventano negli anni un monumento tra i più famosi e riconosciuti dell’area iblea.