Sampieri, iniziati i lavori di recupero della fornace Penna (video)

Attualità

L'on. Abbate: "Oggi è un giorno storico, grazie a tutti coloro che hanno collaborato"

Come già annunciato ad inizio dicembre, oggi sono iniziati i lavori di recupero della Fornace Penna di contrada Pisciotto tra Marina di Modica e Sampieri. Tali interventi sono stati possibili grazie ad un apposito emendamento da oltre mezzo milione di euro firmato dall’onorevole Ignazio Abbate ed inserito nell’ultima variazione di bilancio approvata dall’Ars.

“Oggi è il giorno che tutti coloro che tengono a questo monumento aspettavano da anni – commenta l’on. Abbate – perché vanno a scongiurare quel pericolo crollo che avrebbe cancellato per sempre uno straordinario esempio di archeologia industriale che negli anni è diventato simbolo di un intero territorio. Già lo scorso 15 ottobre eravamo riusciti ad ottenere un primo finanziamento da 25mila euro per interventi di somma urgenza onde scongiurare il crollo del terzo settore di finestre. La nuova vita della Fornace è possibile grazie al lavoro sinergico effettuato insieme alla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa e all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali. I ringraziamenti in questi casi sono doverosi nei confronti dell’Assessore Scarpinato, del sovrintendente De Marco e dell’ing. La Rocca. Ognuna di queste figure ha compreso la necessità degli interventi ed ha lavorato per accelerare l’iter burocratico tant’è che oggi, in tempi record, è stato possibile aprire il cantiere”.

