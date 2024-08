Sampieri, Lucio Luca e “La notte dell’Antimafia”

Cultura

Converserà con Enrico Bellavia già direttore del settimanale "L'Espresso"

Appuntamento con la grande cronaca ad “Autori & Libri, conversando a Sampieri”. Al Pata Pata, alle 19,30 di sabato 10 agosto, saranno presenti due famosi giornalisti e scrittori, esperti in cose di mafia.

Lucio Luca illustrerà il suo “La Notte dell’Antimafia”, ED. Compagnia Editoriale Aliberti, conversando con Enrico Bellavia, già direttore del settimanale “L’Espresso” e curatore della prefazione del libro.

Un romanzo non romanzo lo ha definito Attilio Bolzoni, per una storia che vede protagonista la “zarina” a Palermo: la presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale, un passato da icona dell’Antimafia. Capace però di organizzare una rete di avvocati, commercialisti e contabili con l’obiettivo di svuotare le aziende sequestrate alla criminalità, farle fallire e incassare per anni ricchi stipendi. E poi c’era il figlio di un imprenditore, proprietario di un’azienda vinicola pluripremiata nel mondo. Viene accusato di essere un mafioso, amico di boss del calibro di Bernardo Provenzano, Madonia e Lo Piccolo. Ci vorranno anni per svelare il complotto ordito ai suoi danni, come a quelli di molti altri imprenditori siciliani accusati ingiustamente di mafia per spolparne i beni.