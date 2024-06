Sampieri-Marina di Modica, scontro tra due auto: tre feriti

Attualità

In ospedale marito, moglie e bambino a bordo dell'utilitaria. Illeso il conducente del pick-up

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 9, sulla strada provinciale n. 66 Sampieri-Marina di Modica, in corrispondenza del bivio per contrada Pisciotto. Due auto si sono scontrate: un suv pick-up e una Peugeot 106. A rimanere feriti: marito, moglie e bambino a bordo dell’utilitaria; illeso, invece, il conducente del pick-up. Sul posto inviate tre ambulanze. In corso di accertamento le cause dell’incidente. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Per gestire il traffico veicolare e ricostruire la dinamica del sinistro è stata chiamata la polizia municipale.

