Sampieri, ritrovata l’opera di Assenza dedicata a Italo

Attualità

Era stata abbandonata lungo la strada tra Cava D'Aliga e Sampieri. E' già stata collocata al suo posto

Ritrovata l’opera di Daniele Assenza a margine della strada tra Cava D’Aliga e Sampieri. Un passante, dopo il tam tam mediatico sulla vicenda, se n’è accorto, l’ha caricata in auto ed è andata a riporla al molo di Sampieri da dove era stata portata via probabilmente nella notte. Sul posto si è subito recato l’autore dell’opera, Daniele Assenza (nella foto) che conferma di aver trovato la scultura in condizioni ottimali, praticamente integra. L’opera raffigura un cane e rappresenta un omaggio dell’artista in ricordo del piccolo Giuseppe Brafa ucciso da un branco di cani nel 2009.

