Sampieri, rubata la scultura dedicata al cane Italo

Attualità

Realizzata dall'artista Daniele Assenza, era stata collocata sul molo appena 48 ore prima

E’ stata rubata Italo, la scultura di Daniele Assenza realizzata in memoria del cane che ha toccato i cuori degli sciclitani….e non solo. Per fare un regalo alla comunità l’artista, mercoledi scorso, aveva installato la scultura nei pressi del Molo a Sampieri. Stamattina la sorpresa: Italo non c’era più.

Deluso e sconcertato Daniele Assenza che per realizzare la scultura ha impiegato mesi e mesi con il solo intento di fare un omaggio alla città di Scicli. Qualche sciacallo ha pensato bene di rubare l’opera d’arte che era stata installata 48 ore prima (foto Riccotti La Rocca).

