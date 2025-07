Sampieri (Scicli) è spiaggia bandiera verde per il quinto anno di fila

Attualità

Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Marino in provincia di Chieti

Si è tenuta stamani a San Salvo di Vasto, in provincia di Chieti, la cerimonia di consegna della bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino.

Il sindaco di Scicli Mario Marino ha ritirato l’importante riconoscimento che certifica come Sampieri sia tra le 158 spiagge ideali per le vacanze in famiglia a cui va il riconoscimento di “Bandiere Verdi” a giudizio di 3.075 pediatri italiani e stranieri.

Sampieri di Scicli è stata appena baciata per il secondo anno consecutivo dal riconoscimento di Bandiera Blu.